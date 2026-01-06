پخش زنده
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از ثبت نخستین زنجیره ارزش قزلآلای کشور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: هلدینگ کیمیاگران تغذیه بهعنوان نخستین زنجیره ارزش تخصصی ماهی قزلآلا در سطح ملی، موفق شد مجوز خود را از کارگروه ملی زنجیره ارزش آبزیان دریافت کند.
وی افزود: سازمان شیلات ایران با صدور این مجوز ملی، توسعه فناوریهای نوین، بومیسازی دانش فنی و ارتقای بهرهوری در بخش پرورش ماهیان سردآبی را هدفگذاری کرده و هلدینگ «کیمیاگران تغذیه» را الگویی پیشرو در سطح ملی و بینالمللی معرفی میکند.
ب گفت وی توسعه زنجیرههای ارزش آبزیان، تشکیل الگوهای پیشران، تضمین تولید پایدار، ارتقای استانداردهای کیفی و افزایش رقابتپذیری محصولات پروتئینی، زمینه حضور مقتدرانه تولیدات شیلاتی ایران در بازارهای منطقهای و جهانی را فراهم خواهد ساخت.