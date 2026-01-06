مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث‌ معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: پرونده مساجد ایرانی در دست تدوین و اقدام است، الموت نیز به‌زودی ثبت جهانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا ایزدی در آئین گرامیداشت ثبت جهانی هنر آیینه‌کاری و در جمع هنرمندان و پیشکسوتان این رشته در اصفهان گفت: ما در جغرافیایی زندگی می‌کنیم که همواره در حال تغییر است و در ادوار مختلف موردتهاجم فرهنگی از طریق کشورهای استعماری قرارگرفته‌ و همواره در مقابل این تهاجم ایستادگی کرده‌ایم.

او تصریح کرد: اگر امروز نام خلیج همیشه فارس تاکنون و تا همیشه خلیج‌فارس می‌ماند، به خاطر اسنادی است که از گذشته با جامانده است.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی کشور ادامه داد: ثبت جهانی آیینه‌کاری، سندی است که با نام ایران تا همیشه پیوند خورده است. اگر قرار باشد بار هویتی ایران را چند نقطه به دوش بکشد، مطمئناً یکی از این نقاط اصفهان زیباست.

در پایان این مراسم ، از پیشکسوتان هنر آیینه‌کاری اصفهان و همچنین فعالانی که در حوزه ثبت جهانی این اثر یاری‌رسان بودند با اهداء لوح یادبود قدردانی و تجلیل شد.