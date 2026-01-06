به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احسان عسکری در نشست شورای عشایر استان افزود: احداث میدان دام، بازسازی کارخانه ریسندگی و تأمین آب آشامیدنی پایدار از اولویت‌های برنامه‌های دولت برای خدمت به جامعه عشایری است.

عسکری افزود: امور عشایر باید جانمایی و نیازسنجی میدان دام را انجام داده و آن را به منابع طبیعی پیشنهاد دهد تا این مطالبه اصلی عشایر محقق شود.

وی افزود: استانداری برای بازسازی کارخانه ریسندگی تعطیل‌شده استان و تأمین تسهیلات مورد نیاز همکاری خواهد کرد. همچنین تأمین صفحه های خورشیدی از محل تسهیلات تبصره ۱۵ قانون برای عشایر در دستور کار قرار دارد.

معاون اقتصادی استانداری با اشاره به خسارات وارد شده به عشایر در سیل گذشته، اعلام کرد: حوزه بحران استانداری در حال برآورد این خسارات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست از افزایش ۲۵ درصدی تخصیص سبوس به کارخانه خوراک دام منطقه تنگاری خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰۰ تن سبوس توزیع شد.

فرازی اولویت توزیع سبوس را برای دام‌های سنگین دانست و افزود: کارخانه خوراک دام استان با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۱۰۰ تن، علاوه بر عشایر، بخش عمده‌ای از دامداران استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

رئیس آموزش و پرورش عشایری استان با اشاره به کمبود وسیله گرمایشی در مدارس عشایری گفت: ۲۵۰ مدرسه عشایری با سه هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز و ۷۰۰ پرسنل با مشکلاتی از جمله کمبود وسیله گرمایشی مواجه است که ۶۰ مدرسه فاقد وسایل گرمایشی است.

علی محبتی ابراز نگرانی کرد: نگران ترک تحصیل دانش‌آموزان هستیم. بیشتر دانش‌آموزان لوازم‌التحریر و پوشاک مناسبی ندارند.

معاون جمعیت هلال احمر استان نیز گفت: هلال احمر به یک هزار و ۴۰۰ خانوار عشایری در هنگام بارندگی و سیل امدادرسانی انجام داده است.

محمدی افزود: دو هزار و ۴۰۰ خانوار عشایری در شعب ۹ گانه هلال احمر استان ثبت شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با بررسی چالش‌های عشایری استان گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی عشایر تأمین نهاده‌های دامی است که در سال‌های اخیر با مشکل خشکسالی و گرانی نهاده‌ها مواجه بودیم.

فاتحی ادامه داد:خوشبختانه امسال با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری‌های صورت گرفته، چهار هزار تن نهاده یارانه‌ای به ارزش قابل توجه، در اختیار عشایر قرار گرفت.

وی نبود میدان دام را از جمله مشکلات عشایر دانست و افزود: عشایر برای فروش و عرضه دام ناچار هستند دام خود را به خارج از استان حمل کنند که در این زمینه با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

مدیرکل امور عشایر با اشاره به اینکه منابع طبیعی همکاری لازم برای احداث پروژه‌های ذخیره آب را ندارد، گفت: یکی از سیاست‌های دولت تأمین منابع آب شرب پایدار برای عشایر است.

فاتحی با اشاره به جایگاه ممتاز عشایر در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: جامعه عشایری بیش از ۱۱ درصد جمعیت استان هستند و یکی از قطب‌های اصلی عشایری کشور محسوب می‌شود. این قشر زحمت‌کش و تولیدگر، نقش بی‌بدیلی در عرصه‌های تولیدات دامی، اقتصاد مقاومتی و بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند.