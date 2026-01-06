اصفهانی‌ها در میدان امام حسین (ع) امروز جلوه‌ای دیگر از ایستادگی، وحدت و وفاداری به نظام مقدس اسلامی را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ اهالی شهر سرداران شهید کاظمی، زاهدی، نیلی فروشان و دیگر قهرمانان این دیار که همواره پیشتاز در میدان ایثار و ایستادگی بوده‌اند امروز غیورانه به صحنه آمده‌اند و با شعار، «تا پای جان برای ایران» بار دیگر همبستگی ملی و عزم مردم غیور استان در دفاع از حریم ایران اسلامی و بیعت با رهبری معظم انقلاب را به نمایش گذاشتند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی مردمی بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.