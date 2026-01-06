به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس در حاشیه بازدید از خانه کشتی گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در رشته‌های افتخارآفرین، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و حمایت از ورزشکاران، سرمایه‌گذاری برای آینده جوانان محسوب می‌شود.

مجید بیکی با قدردانی از تلاش‌های اداره ورزش و جوانان، هیئت کشتی و مجموعه دست‌اندرکاران این طرح افزود: براساس گزارش ارائه‌شده، بخش سالن اصلی خانه کشتی به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصد رسیده و بخش‌های خوابگاه و بدنسازی نیز حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند که نشان‌دهنده عزم جدی برای تکمیل این مجموعه است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح ادامه داد: با تأمین و حمایت‌های لازم، سالن اصلی خانه کشتی می‌تواند در بهمن‌ماه افتتاح و در اختیار جوانان و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی قرار گیرد.

فرماندار سرخس ضمن تقدیر از پیشکسوتان و اعضای هیئت کشتی شهرستان، قول حمایت و پیگیری مستمر تا بهره‌برداری کامل از خانه کشتی امام رضا (ع) را داد و گفت: ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزشی شهرستان دارد.