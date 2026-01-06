پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۵۵۰ هزار پرونده وارد تعزیرات شده است و بیش از ۲۰ همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسهای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضائی کشور از اقدامات و عملکرد تعزیرات طی دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: سالانه به صورت میانگین بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در حوزههای قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفی و کالا و خدمات و همچنین بهداشت، وارد تعزیرات میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۵۵۰ هزار پرونده وارد تعزیرات شده که بیش از ۲۰ همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده و تا کنون نیز بیش از ۶ همت آن وصول گردیده است.
فرهادی با اشاره به اینکه هماکنون ۵۰۸ شعبه تعزیرات حکومتی در بیش از ۲۶۰ شهرستان کشور مستقر هستند، افزود: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی تعزیرات به پروندههای حوزه کالا و خدمات، ۲۰ روز و و میانگین رسیدگی به پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۳۰ روز است.
وی با تشریح کارکردی سامانه ۱۳۵ این سازمان برای جلب گزارشات و شکایات مردمی، گفت: بیش از ۸۰ درصد پروندههای حوزه کالا و خدمات که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند، زیر ۱۰۰ میلیون ریال هستند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سال جاری و با هدف افزایش اِشراف بر وضعیت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاری نیز اقدام کردهایم.
فرهادی گفت: بیش از سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از ۸۰۰ فقره آن مربوط به ۳۰ استان و نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پروندهای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان مطالبی درباره «ابلاغیههای قضات مستقر در شعب تعزیرات» و همچنین «ارتباط سامانههای تعزیرات و قوه قضائیه» پرداخت.