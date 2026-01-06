پخش زنده
مرکز تخصصی مردمی نَفَس شهرستان بندرترکمن افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرکز تخصصی مردمی نَفَس شهرستان بندرترکمن بهعنوان دهمین مرکز نَفَس استان گلستان، با هدف حفظ حیات جنین، پیشگیری از سقطهای عمدی و حمایت از مادران باردار افتتاح شد.
مرکز تخصصی مردمی نَفَس بندرترکمن، زیر نظر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان و با راهبری مرکز نَفَس استان گلستان فعالیت خود را آغاز کرده و مأموریت اصلی آن ارائه مشاورههای تخصصی، همراهی مادران در شرایط تصمیمگیری دشوار و صیانت از حق حیات جنین است.
توسعه شبکه مردمی–تخصصی نَفَس و ارتقاء حمایتهای انسانی و سلامتمحور از مادر و جنین در استان گلستان از اهداف ایجاد این مرکز است.