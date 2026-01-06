به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرکز تخصصی مردمی نَفَس شهرستان بندرترکمن به‌عنوان دهمین مرکز نَفَس استان گلستان، با هدف حفظ حیات جنین، پیشگیری از سقط‌های عمدی و حمایت از مادران باردار افتتاح شد.

مرکز تخصصی مردمی نَفَس بندرترکمن، زیر نظر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان و با راهبری مرکز نَفَس استان گلستان فعالیت خود را آغاز کرده و مأموریت اصلی آن ارائه مشاوره‌های تخصصی، همراهی مادران در شرایط تصمیم‌گیری دشوار و صیانت از حق حیات جنین است.

توسعه شبکه مردمی–تخصصی نَفَس و ارتقاء حمایت‌های انسانی و سلامت‌محور از مادر و جنین در استان گلستان از اهداف ایجاد این مرکز است.

