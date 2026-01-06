پخش زنده
اعضای ۲ بیمار مرگ مغزی در کازرون به ۶ بیمار نیازمند جان دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رییس بیمارستان ولیعصر کازرون گفت: با رضایت خانوادههای ۲ بیمار مرگ مغزی در این شهرستان که ۴۸ ساله و ۴۹ ساله بودند به ۶ بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.
دکتر امیرضا مروج افزود: کبد، کلیهها و نسوج اهداکنندگان ۶ بیمار نیازمند را از مرگ حتمی نجات داد.
رییس بیمارستان ولیعصر کازرون بیان کرد: هر فرد دچار مرگ مغزی میتواند با اهدای اعضای خود، جان یک تا هشت بیمار در انتظار پیوند را نجات دهد.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.