\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u00ab\u067e\u0627\u0648\u0631\u0686\u06cc\u0646\u00bb\u060c \u00ab\u0646\u0642\u0637\u0647 \u0686\u06cc\u0646\u00bb\u060c \u00ab\u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0631\u0647\u00bb \u0648\u00ab\u0633\u062a\u0627\u06cc\u0634 \u06f2 \u0648 \u06f3\u00bb\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0648 \u00ab\u062e\u0627\u0626\u0646 \u06a9\u0634\u06cc\u00bb\u060c \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u0642\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0631\u062f\u0648\u0633\u062a \u0628\u0648\u062f.\n