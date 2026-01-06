به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم از فردا چهارشنبه ۱۷ دی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های عضو طرح کالابرگ؛ یازده قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، لبنیات، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ خرید کنند.

افرادی هم که قبلا یارانه نمی‌گرفتند از روز شنبه؛ بیستم دی، به مدت ۱۵ روز فرصت دارند در سامانه حمایت ثبت‌نام کنند.

میزان خرید با کالابرگ در هر نوبت اختیاری است و اجباری نیست که همه مبلغ اختصاص یافته یکجا خرج شود.

همچنین هیچ اجباری برای خرید یک برند و کارخانه خاص وجود ندارد و هموطنان می‌توانند به عنوان مثال پنیر، ماست یا ماکارونی مطلوب خود را با هر برندی خریداری کنند.