معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: ۱۵ طرح سرمایهگذاری گردشگری در جلسه کمیسیون فنی سرمایهگذاری استان بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجید رحمانیخلیلی افزود: در این جلسه، ۱۵ پرونده سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شامل طرحهای مجتمع گردشگری، اقامتگاه بومگردی، مرکز تفریحیـ سرگرمی، سفرهخانه سنتی و سایر مجموعههای خدماتی گردشگری با حجم سرمایهگذاری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان بهمنظور صدور موافقت اصولی بررسی شد.
معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، گفت: همه طرحهای مطرحشده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس شیوهنامهها و دستورالعملهای ابلاغی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بررسی و تصویب شد.
او تصریح کرد: این طرحها با هدف ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۲۰۰ نفر و توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق مختلف استان مطرح شدهاند و پس از طی مراحل لازم ازجمله بازدیدهای میدانی، انجام استعلامات بیندستگاهی و اخذ تغییر کاربری، وارد فاز اجرایی خواهند شد.
رحمانیخلیلی خاطرنشان کرد: ایجاد چنین طرحهایی نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری، جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش ظرفیتهای اقامتی و خدماتی استان دارد و میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در مناطق مختلف گلستان باشد.
او با اشاره به سیاستهای حمایتی ادارهکل در حوزه جذب سرمایهگذار گفت: تلاش میکنیم در سال جاری با تسهیل روندهای اداری، کاهش بروکراسی و تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی، بستر مناسبی برای رشد و توسعه سرمایهگذاری در بخش گردشگری فراهم شود.
معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری با مشارکت بخش خصوصی، علاوهبر اشتغالزایی، میتواند به توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی در شهرستانهای مختلف استان کمک کند و باعث پویایی اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شود.