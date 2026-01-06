در مراسمی با حضور مسئولان کشوری سید موید محسن‌نژاد به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان معرفی و از زحمات آقای نیکرو در دوره سرپرستی این اداره‌کل تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، امروز در مراسمی سید موید محسن نژاد به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان معرفی و از زحمات آقای نیکرو در دوره مسئولیت وی به عنوان سرپرست تقدیر شد.

محسن نژاد پیش از این سابقه مدیر کلی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس را در کارنامه دارد.

در این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث گفت: در وزارت میراث در هر حوزه‌ای نگاه کنیم کرمان همیشه پیشرو بوده به ویژه در ثبت آثار جهانی که نشان دهنده پویایی این استان در دوره‌های تاریخی مختلف است.

در این جلسه معاون اقتصادی استاندار گفت: استان کرمان در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و میراث فرهنگی جزو ۴ استان برتر کشور است و این شرایط انتظارات را از مدیریت جدید میراث بالا می‌برد.

سالاری افزود: ۱۰ اثر ثبت جهانی و ۸۰۰ اثر ثبت ملی و وجود ۴ اقلیم آب و هوایی در استان کرمان، فرصت مناسبی است برای معرفی این استان و باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

در این مراسم مدیرکل جدید میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گفت: با توجه به تنوع در حوزه‌های گردشگری سلامت، تاریخی، فرهنگی و صنایع دستی در کرمان، باید این استان جزو استان‌های مطرح گردشگری قرار بگیرد.

محسن نژاد افزود: در مثلث طلایی گردشگری در دوره‌ای یزد جای کرمان را گرفته که باید با تلاش بیشتر این استان را به جایگاه واقعی خود برگردانیم. وی افزود: خبر‌های حوزه گردشگری باید پررنگ‌تر شود و رسانه‌ها به ما کمک کنند تا بتوانیم کرمان را بهتر معرفی کنیم.