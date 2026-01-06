نخستین یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار شد.

مازندران، طلایه‌دار شهیدان امر به معروف و نهی از منکر در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در مراسمی معنوی و باشکوه، نخستین یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران با حضور مسئولان استانی و کشوری، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مردم مؤمن برگزار شد، استانی که با ۱۳ شهید امر به معروف، عنوان برترین استان کشور را در این حوزه دارد. این یادواره فرصتی بود برای تجلیل از شهیدانی که جان خود را در راه دفاع از حریم ارزش‌های اسلامی و اخلاقی فدا کردند.

در این آیین، اعلام شد که استان مازندران با ۱۳ شهید امر به معروف و نهی از منکر، بیشترین تعداد را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین در سطح ملی، تاکنون تعداد شهدای امر به معروف به ۲۰۰ نفر رسیده است؛ ایثارگرانی که با فرهنگ‌سازی، شجاعت و فداکاری، در مسیر احیای فریضه الهی گام نهادند.

بر اساس آمار‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، مازندران با ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید دفاع مقدس در رتبه چهارم کشور از نظر تعداد شهیدان قرار دارد؛ استانی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، همواره نقش برجسته‌ای در پاسداری از آرمان‌ها و ارزش‌ها داشته است.

در بخش دیگری از این یادواره، خانواده‌های شهدا پیام خود را به مردم منتقل کردند؛ پیامی سرشار از ایمان، امید و مسئولیت‌پذیری نسبت به ادامه راه شهیدان. آنان یادآور شدند که ترویج معروف‌ها و مقابله با منکرات، تنها با زنده نگه داشتن روحیه‌ی همدلی، آگاهی و تعهد اجتماعی در جامعه تحقق می‌یابد.