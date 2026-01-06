به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان در نشستی با اصناف و اتحادیه‌های استان با اشاره به اینکه امروز روز دومی است که آزاد سازی نرخ ارز اتفاق افتاده است، گفت: پیش از این یارانه ارزی به ابتدای زنجیرعرضه اختصاص می‌یافت، اما امروز این امتیاز در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

کوروش خسروی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با این تصمیم دولت در چند ماه آینده اتقاقات مثبتی در این حوزه اقتصادی رخ دهد.

وی گفت:یکی از مشکلاتی که در پی این تصمیم افتاد، مواجه تولید کنندگانی از جمله مرغداران و دامداران با کمبود شدید نقدینگی است، یعنی کالایی را که در گذشته با ارز ۲۸ و ۵۰۰ خریداری می‌کردند، امروز باید با ارز آزاد تهیه و عرضه کنند.

کوروش خسروی افزود: در جلسه امروز پیرامون این مشکل راه حل‌هایی بررسی و مطرح شد، که قرار است تا چند روز آینده به طور آزمایشی در اصفهان و نتیجه آن منعکس شود.

حذف ارز ترجیحی و تک نرخ شدن ارز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی به مفهوم آغاز یک جراحی اقتصادی بزرگ در کشور است که بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی بساط فساد و رانت ناشی از آن را جمع می‌کند.

دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه و حمایت ارزی را به شکل مستقیم به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند تا از فساد و رانت جلوگیری شود.