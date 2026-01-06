پخش زنده
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از رشد ۱۶ درصدی تولید شیر خام طی ۹ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بهزاد غیاثوند از تولید ۷۳۲ هزار تن شیر خام در واحدهای دامی این استان طی ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۶۳۱ هزار تن بوده، رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: برخورداری استان از واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری با ظرفیت بالا و همچنین وجود دامهای پربازده از مهمترین عوامل افزایش تولید شیر خام در استان به شمار میرود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: میانگین تولید شیر خام در استان قزوین ۴۲ کیلوگرم به ازای هر رأس دام است که بر همین اساس، قزوین رتبه چهارم کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که نشاندهنده بهرهوری مناسب واحدهای دامداری استان است.
به گفته غیاثوند، حدود ۷۰ درصد شیر تولیدی استان به سایر استانها ارسال میشود و قزوین نقش مهمی در تأمین نیاز بازار شیر و فرآوردههای لبنی کشور ایفا میکند.