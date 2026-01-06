افزایش تسهیلات مشاغل خانگی در مراغه
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراغه گفت:امسال تسهیلات تخصیص یافته به مشاغل خانگی این شهرستان به دو برابر افزایش یافته است.
خدایاری با بیان اینکه تسهیلات مشاغل خانگی مراغه دو برابر شده است افزود: امسال تسهیلات به صورت هدفمند برای اشتغال پرداخت و اشتغال این تسهیلات رصد خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای جذب این تسهیلات حدود ۳۵۰ طرح به بانکها معرفی شده است.
وی افزود: تسهیلات مشاغل خانگی در بخش مستقل حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان و در بخش پشتیبان نیز ۴ میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه است.
وی اضافه کرد:تسهیلات مشاغل خانگی از طریق شش دستگاه اجرایی توزیع خواهد شد.
رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی مراغه گفت: سال گذشته از محل طرحهای مشاغل خانگی در این شهرستان ۱۸ میلیارد تومان پرداخت شد.
خدایاری افزود: از محل طرحهای سامانه رصد نیز یک هزار و ۲۸۱ طرح اشتغال توسط دستگاههای اجرایی ثبت شده است.