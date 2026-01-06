افزایش تسهیلات مشاغل خانگی در مراغه

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراغه گفت:امسال تسهیلات تخصیص یافته به مشاغل خانگی این شهرستان به دو برابر افزایش یافته است.