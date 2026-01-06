پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب» در حاشیه مراسم آغاز بهرهبرداری و شروع عملیات اجرایی بیش از هزار مگاوات طرح تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف برق گفت: ظرفیت فعلی انرژیهای تجدیدپذیر کشور بیش از ۳۵۰۰ مگاوات است و برنامهریزی شده تا اواخر امسال این میزان به بیش از ۵۵۰۰ مگاوات افزایش یابد.
وی افزود: با برنامهریزیهای گسترده انجامشده، پیشبینی میکنیم این ظرفیت در تابستان سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱ هزار مگاوات برسد.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی با تأکید بر لزوم توجه همزمان به تولید و بهینهسازی مصرف گفت: اعتقاد ما این است که رفع ناترازی انرژی صرفاً با افزایش تولید محقق نمیشود و توجه جدی به بهینهسازی مصرف ضروری است.
طرزطلب با اشاره به سرمایهگذاری ۳۳ هزار میلیارد تومانی در این طرحها بیان کرد: امروز همزمان با افتتاح طرحهای جدید نیروگاههای خورشیدی، یک طرح جدید در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی به بهرهبرداری رسید. در این چارچوب، ۷۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۶ استان کشور آغاز به کار کرد و ۱۰۰ مگاوات پروژه بهینهسازی مصرف انرژی افتتاح شد.