معاون وزیر نیرو گفت: ظرفیت فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر کشور بیش از ۳۵۰۰ مگاوات است و پیش‌بینی شده تا اواخر امسال این میزان به بیش از ۵۵۰۰ مگاوات افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب» در حاشیه مراسم آغاز بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی بیش از هزار مگاوات طرح تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق گفت: ظرفیت فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر کشور بیش از ۳۵۰۰ مگاوات است و برنامه‌ریزی شده تا اواخر امسال این میزان به بیش از ۵۵۰۰ مگاوات افزایش یابد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام‌شده، پیش‌بینی می‌کنیم این ظرفیت در تابستان سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱ هزار مگاوات برسد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به تولید و بهینه‌سازی مصرف گفت: اعتقاد ما این است که رفع ناترازی انرژی صرفاً با افزایش تولید محقق نمی‌شود و توجه جدی به بهینه‌سازی مصرف ضروری است.

طرزطلب با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومانی در این طرح‌ها بیان کرد: امروز هم‌زمان با افتتاح طرح‌های جدید نیروگاه‌های خورشیدی، یک طرح جدید در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی به بهره‌برداری رسید. در این چارچوب، ۷۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۶ استان کشور آغاز به کار کرد و ۱۰۰ مگاوات پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی افتتاح شد.