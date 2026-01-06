پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: عامل نگهداری یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز در شهرستان مینودشت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ سید فرامرز میر گفت: در راستای استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود در بخش همکاری و تعامل با نهادهای مقابلهگر و همچنین تحقق اهداف و مأموریتهای تعیینشده برای صیانت از میراثفرهنگی، مأموران پاسگاه انتظامی چهلچای شهرستان مینودشت در حین گشتزنی در یکی از روستاهای این شهرستان به یک خودروی مشکوک شدند.
او افزود: مأموران پس از بررسیهای اولیه و با کسب دستور قضایی از شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان مینودشت، نسبت به توقف کامل خودرو اقدام کردند که در بازرسی بهعملآمده، تعداد یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان ادامه داد: در این رابطه، متهم پس از تنظیم صورتجلسه، به همراه دستگاه فلزیاب غیرمجاز مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و قضایی به پاسگاه انتظامی چهلچای شهرستان مینودشت دلالت داده شد.