پخش زنده
امروز: -
قیمت مس در بازار جهانی، برای اولین بار، از سطح ۱۳ هزار دلار در هر تن گذشت و به روند صعودی قدرتمند خود ادامه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قیمت مس در بازار فلزات لندن، پس از ثبت افزایش بیش از چهار درصدی در معاملات روز دوشنبه، تا ۱.۵ درصد افزایش یافت و به رکورد ۱۳ هزار و ۱۸۷ دلار در هر تن رسید. این فلز از اواسط نوامبر تاکنون، بیش از ۲۰ درصد رشد قیمت داشته است.
شتاب برای ارسال مس به آمریکا، به افزایش قیمت کمک کرد، زیرا تهدید مداوم تعرفههای واردات کالا از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا باعث شد که قیمت این فلز گرانبها در آمریکا با قیمت بالاتری نسبت به بازار فلزات لندن معامله شود. این وضعیت باعث هشدارهایی مبنی کمبود مس در سایر نقاط جهان شد.
«هلن آموس»، تحلیلگر کالا در بانک سرمایهگذاری «بیام اُ کپیتال مارکتس» (BMO Capital Markets) گفت: افزایش انبارسازی در آمریکا، همچنان عامل تعیینکننده قیمتهای جهانی مس است.
مس به طور فزایندهای در کانون توجه قرار گرفته است، زیرا دولتها نگران تامین فلزات حیاتی هستند. این فلز به دلیل استفاده در سیمکشی برق، برای گذار انرژی حیاتی است، اما معدنکاران و بازرگانان مدتهاست هشدار دادهاند که سرمایهگذاری در معادن جدید با منابع جدید تقاضا همگام نیست.
افزایش قیمت مس همچنین با افزایش گستردهتر قیمت فلزات گرانبها و ورود سرمایهگذاران که طلا، نقره و پلاتین را در هفتههای اخیر به رکوردهای جدیدی رساند، تقویت شده است. همزمان، قیمتهای آلومینیوم و قلع نیز به بالاترین سطح چند ساله خود رسیدهاند.
یک حادثه مرگبار در دومین معدن مس بزرگ جهان در اندونزی و یک سیل زیرزمینی در جمهوری دموکراتیک کنگو، برخی از اختلالات عرضهای بودند که به افزایش قیمت مس در سال ۲۰۲۵ کمک کردند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دادههای تجاری نشان میدهد که واردات مس آمریکا در دسامبر، به بالاترین حد خود از ژوئیه رسید.
طبق گزارش بانک «یو بی اس»، آمریکا تقریبا نیمی از موجودی جهانی را در اختیار دارد، اما فقط کمتر از ۱۰ درصد از تقاضای جهانی را تشکیل میدهد. این بدان معناست که خطر عرضه کمتر در مناطق دیگر وجود دارد.