با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا فردا چهارشنبه هفدهم دی مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها تعطیل و مقاطع تحصیلی استان البرز غیر حضوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، علی صفری، رئیس کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز، عصر امروز در نشستی که با حضور اعضای رسمی کمیته برگزار شد، ضمن بررسی نظرات کارشناسی پیرامون آلودگی هوا و پیش بینی شرایط برای روز آتی، از اتخاذ تصمیمات جدید در پی افزایش آلودگی هوا در این استان خبر داد.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای البرز افزود: بر اساس این تصمیمات، کلیه مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها تعطیل است و تمام مقاطع تحصیلی تحت پوشش آموزش و پرورش (به‌جز امتحانات نهایی) به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود. این مصوبات شامل تمام مناطق استان به‌جز شهرستان طالقان و بخش آسارا است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای البرز ادامه داد: به منظور کاهش تردد، مادران شاغل مشمول دورکاری می‌شوند. همچنین مادران باردار و گروهی که دارای بیماری‌های خاص هستند شامل دورکاری می‌شوند.

این مقام مسئول در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای البرز ادامه داد: بنا بر مصوبات اتخاذ شده در شهر کرج، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا خواهد شد، این طرح از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در دستورکار قرار دارد.

به گفته صفری به منظور کاهش منابع آلاینده، کلیه فعالیت‌های عمرانی آلاینده و همچنین فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله معادن شن و ماسه و واحد‌های آسفالت، تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند شد.