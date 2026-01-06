رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تصمیم دولت در حذف تالار اول مرکز مبادله و انتقال ارز به تالار دوم را تصمیمی شجاعانه و درست دانست.

نادر سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ با استقبال از تصمیم دولت در حذف بازار اول مرکز مبادله ارز و طلا گفت: این تصمیم درست سبب می شود شرکت های پتروشیمی و صنایع فولادی و سایر صادرکنندگان که بیشترین ارزآوری را داشتند بیشتر به سمت صادرات بروند و تشویق خواهند شد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

پیش از این صنایع معدنی و پتروشیمی ها مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت بسیار پایین تر از بازار آزاد (نرخ دلار در آخرین مبادلات تالار اول 84 هزار تومان بود) در تالار اول عرضه کنند که به خاطر اختلاف قیمت زیاد تالار اول با بازار آزاد، صادرکنندگان صنایع معدنی و پتروشیمی ها حاضر نبودند بخشی از ارز خود را در این بازار عرضه کنند. به همین علت بخشی از ارز حاصل از صادرات یا به کشور باز نمی گشت و یا اینکه در بازار آزاد فروخته می شد.

رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه با این اقدام دولت، صادرات برای تمام صنایع سودآور خواهد شد افزود: نشانه این تصمیم درست، سبز شدن تابلوی بورس در رزوهای اخیر بود.

آقای سلیمانی با بیان اینکه این تصمیم نتیجه معکوس بر واردات هم خواهد داشت گفت: واردکننده باید از تالار دوم یا بازار آزاد ارز تهیه کند در نتیجه هزینه اش بالاتر خواهد رفت به همین علت تصمیم انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم از همه صنایع صادرات محور حمایت خواهد کرد و جلوی واردات بی رویه را خواهد گرفت.

رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران لازمه اجرای موفق این طرح را مدیریت کارآمد دولت در بازار ارز و کنترل نرخ ارز دانست و افزود: انتقال ارز به تالار دوم سبب خواهد شد شرکت های زیانده احیا شوند و دولت باید برای ماندگاری این شرکت ها و همچنین مدیریت بازار ارز، برنامه های منسجمی داشته باشد تا هزینه های اجتماعی را بالا نبرد.

آقای سلیمانی صادرات انواع محصولات صنایع فولادی را تا پایان سال ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن پیش بینی کرد و افزود: این میزان صادرات تا ۷ و نیم میلیارد دلار ارز نصیب کشور خواهد کرد.