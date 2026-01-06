پخش زنده
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی میتواند گامی مؤثر در مسیر شفافیت و اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد، گفت: تحقق آثار مثبت این سیاست مستلزم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تسویه مطالبات فعالان اقتصادی و یکپارچهسازی سامانههای حوزه کسبوکار است.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در گفتوگو با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به بحث تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی، این تصمیم را از موضوعات مهم روزهای اخیر دانست و تأکید کرد: فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته همواره از اجرای این سیاست استقبال کردهاند، اما زمان و نحوه اجرای آن اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی افزود: امیدواریم آثاری که برای حذف ارز ترجیحی پیشبینی شده، در عمل محقق شود، اما در شرایط فعلی باید به چند موضوع اساسی توجه جدی شود.
عزیزپور مهمترین چالش پیشِرو را تأمین سرمایه در گردش دانست و گفت:با حذف ارز ترجیحی، نیاز واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی و واردکنندگان کالاهای اساسی به سرمایه در گردش چند برابر میشود. بنابراین لازم است منابع مالی و راهکارهای مشخصی برای جبران این افزایش هزینهها در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در ادامه به مطالبات معوق فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: مطالباتی که از گذشته بابت تأمین کالاهای اساسی وجود دارد، باید از سوی بانک مرکزی بهموقع تسویه شود تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد نشود.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را ناهمسانی نرخ ارز کالاهای اساسی عنوان کرد و گفت: بهتر بود همزمان با ایجاد تغییرات ارزی، یکسانسازی نرخها بهصورت کامل انجام میشد تا شاهد اختلاف قیمتها، از جمله میان نرخ تالار دوم و نرخ کالاهای اساسی نباشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش سامانههای متعدد حوزه کسبوکار اشاره کرد و گفت: تعداد سامانهها در کشور بسیار زیاد شده است؛ بهطوریکه علاوه بر سامانههای ملی، سامانههای استانی هم ایجاد شدهاند. این در حالی است که این سامانهها از یکپارچگی اطلاعاتی لازم برخوردار نیستند و عملاً دادههای مختلفی تولید میشود که استفاده مؤثری از آنها نمیشود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تصریح کرد:بسیاری از این سامانهها کارکردهای موازی دارند و بهجای تسهیل امور، به یکی از موانع اصلی کسبوکار تبدیل شدهاند. امیدواریم با تصمیمات اتخاذشده در جلسه اخیر، شاهد ادغام یا حذف برخی سامانهها و ایجاد یک نظام یکپارچه اطلاعاتی باشیم تا سامانهها واقعاً نقش راهگشا در اقتصاد ایفا کنند.