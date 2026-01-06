به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل جاده به یک دستگاه کامیون کمرشکن حامل بار ترافیکی مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ محمدجواد اسلامی‌مهر بیان کرد: از این کامیون یک دستگاه دریل واگن خارجی فاقد مجوز گمرکی در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی سرچهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.