به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان قائنات گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ رفعتی نژاد افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از اتوبوس، انواع کالای قاچاق شامل البسه خارجی و کالا‌های غیرمجاز دیگر کشف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان قاینات با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را بیش از ۲ میلیارد ریال برآورد کردند؛ افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.