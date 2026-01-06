پخش زنده
ماموران انتظامی شهرستان قائنات در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس ۲ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان قائنات گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ رفعتی نژاد افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از اتوبوس، انواع کالای قاچاق شامل البسه خارجی و کالاهای غیرمجاز دیگر کشف کردند.
جانشین انتظامی شهرستان قاینات با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را بیش از ۲ میلیارد ریال برآورد کردند؛ افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.