مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از وقوع تصادف زنجیره‌ای میان ۲ دستگاه خودروی دنا و پژو ۲۰۷ و یک دستگاه اتوبوس در محور سنندج–دهگلان و مصدومیت ۱۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اظهار کرد: شامگاه دوشنبه، یک فقره تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۱۹ محور سنندج–دهگلان رخ داد که در این حادثه ۲ دستگاه خودروی سواری دنا و پژو ۲۰۷ به همراه یک دستگاه اتوبوس با هم برخورد کردند و منجر به مصدومیت ۱۰ نفر از سرنشینان شد.

پیام جلالی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیرو‌های امدادی و عملیاتی به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی و درمانی برای مصدومان انجام گرفت..

وی در ادامه گفت: ۲ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی توسط عوامل اورژانس در محل درمان و سایر مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

جلالی اضافه کرد: عملیات امدادرسانی با همکاری سریع و هماهنگ نیرو‌های هلال‌احمر و اورژانس انجام شد و وضعیت مصدومان تحت کنترل قرار گرفت.