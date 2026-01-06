به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان استهبان گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه، با برپایی ایست و بازرسی به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ حجت اله احمدیان افزود: در بازرسی از خودرو پراید بار، یک تن قهوه خارجی فاقد مجوز کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.