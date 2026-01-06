رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: نهمین سرشماری نفوس و مسکن به صورت آزمایشی در سه نقطه استان از ۱۴ دی آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: نهمین سرشماری نفوس و مسکن به صورت آزمایشی در سه نقطه استان شامل آبادی‌های شهر سرچشمه و برخی مناطق شهری عنبرآباد و دهستان امجز این شهرستان از ۱۴ دی آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد.

محمدرضا وحیدی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سرشماری عمومی در تمامی کشور‌های جهان با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق از خصوصیات جمعیتی، منابع انسانی و امکانات موجود اجرا می‌شود و در ایران نیز نخستین سرشماری در سال ۱۳۳۵ انجام شد و از آن پس هر ۱۰ سال یکبار تکرار شده است.

وی افزود: نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۴۰۵، به صورت سراسری اجرا خواهد شد که در این سرشماری، علاوه بر شمارش جمعیت، داده‌هایی در حوزه‌های سواد، تحصیلات، مهاجرت، اشتغال، مسکن و امکانات خانوار‌ها جمع‌آوری می‌شود تا مبنای برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تصریح کرد: فرمان اجرایی سرشماری ۱۴۰۵ توسط دکتر پزشکیان ریاست جمهوری، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شده و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و ارائه داده‌های مورد نیاز به مرکز آمار ایران هستند.

وی تاکید کرد: تفاوت اصلی سرشماری آینده با دوره‌های پیشین، استفاده از روش ترکیبی با تکیه بر پایه داده‌های اداری دستگاه‌های اجرایی و همچنین گردآوری میدانی توسط مأموران آمارگیر است و این رویکرد با توجه به قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال جاری مورد تأکید قرار گرفته و دولت مکلف به اجرای آن شده است.

وحیدی ادامه داد: به منظور ارزیابی روش‌های اداری و آماری، شناسایی و رفع نقاط ضعف و آمادگی برای سرشماری اصلی در سال آینده، سرشماری آزمایشی از ۱۴ دی ماه به مدت ۲۰ روز در ۷۰ نقطه کشور در حال اجرا است که در استان کرمان نیز این طرح در سه نقطه انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تصریح کرد: تمامی آموزش‌ها به ماموران ذیربط داده شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند که همکاری لازم با این طرح آزمایشی را انجام دهند.