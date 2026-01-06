پخش زنده
رؤسای اتاق های تعاون، اصناف و بازرگانی ایران در بیانیه ای مشترک حمایت خود را از تصمیمات اقتصادی دولت اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، این بیانیه در نشست مشترک رؤسای اتاق های تعاون، اصناف و بازرگانی ایران منتشر شده است.
متن این بیانه به این شرح است؛
محضر ملت سرفراز ایران، اصناف گرانقدر و فعالان ارجمند اقتصادی
ملت غیور و انقلابی ایران در طول تاریخ پرفرازونشیب این مرزوبوم، همواره حافظ تمامیت ارضی، استقلال و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران بودهاند و پاسداری از کیان مقدس میهن اسلامی را بر هر امری مقدم شمردهاند. امروز نیز در برههای حساس و تاریخی، همانند گذشته، انتظار میرود همگان با هوشیاری تمام، انسجام ملی و مسئولیتپذیری تاریخی خویش را در جهت حفظ وحدت و امنیت پایدار کشور به منصه ظهور رسانند.
در شرایطی که جوانان دانشمند و نخبگان این سرزمین، با همتی والا، مرزهای دانش و فناوری را درنوردیده و پرچم ایران عزیز را بر قلههای جهانی علم و صنعت به اهتزاز درمیآورند، ضروری است که فضای داخلی کشور از آرامش و اتحادی مثالزدنی برخوردار باشد تا این مسیر افتخارآفرین با شتابی روزافزون تداوم یابد.
از دولت محترم و شخص جناب آقای رئیسجمهور انتظار میرود با بهره گیری از رهنمودها و معنویات مقام معظم رهبری و بسیج همهجانبه و بهکارگیری نظاممندِ بخش خصوصی و تعاونی، ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و متخصصان ارشد اقتصادی کشور، گامهای اساسی و قاطعانهای برای حل ریشهای و پایدارِ معضلات اقتصادی برداشته و با عزمی جزم، به ساماندهی نهایی این چالشها همت گمارند
اتاقهای سهگانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) بهعنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سهگانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همهجانبه با دولت محترم در راستای ساماندهی پایدار چالشهای اقتصادی اعلام میدارند و تمامی ظرفیتهای اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی ملت شریف ایران به کار خواهند گرفت.
رؤسای این اتاقها با تأکید بر این اصل راهبردی که «امنیت پایدار و آرامش عمومی، سنگ بنای توسعه اقتصادی، رونق تولید و رفاه اجتماعی است»، اطمینان دارند که اصناف محترم و تمامی فعالان اقتصادی میهنپرست، ضمن پیگیری مشی قانونی و مطالبات بهحق صنفی خویش، با بصیرتی عمیق، توطئهها و مداخلات خصمانه دشمنان قسمخورده ایران اسلامی را در نطفه خنثی خواهند نمود.
صمد حسن زاده - رئیس اتاق بازرگانی؛ صنایع معادن و کشاورزی ایران
قاسم نودهی فراهانی - رئیس اتاق اصناف ایران
بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران