به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سیدمهدی محمدی اظهار کرد: پرونده مربوط به کشف و ضبط ۵۴ تن برنج هندی که ارزش کالای مکشوفه آن بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال برآورد شده بود؛ در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به نداشتن هیچ‌گونه مدارک گمرکی قانونی در جریان رسیدگی، تخلف قاچاق کالا توسط شعبه محرز تشخیص داده شد که در گام اول، متخلف به پرداخت جریمه نقدی معادل یک برابر ارزش کالا، یعنی مبلغ ۴۱ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال، محکوم شد.

محمدی در ادامه توضیح داد: با عنایت به این‌که عین کالا (۵۴ تن برنج) در زمان صدور حکم موجود نبود، شعبه تعزیرات حکومتی، مطابق قانون، مبلغ دیگری معادل ارزش کالا را به عنوان جریمه تکمیلی به رأی اولیه اضافه کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام تشریح کرد: در نتیجه، این قاچاقچی در مجموع به پرداخت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که این میزان، معادل دو برابر ارزش ریالی برنج قاچاق کشف شده است.

محمدی اضافه کرد: گزارش اولیه این تخلف از سوی گشت مشترک امنیتی و نظارتی استان تهیه و برای اقدام قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.