فردی در زرقان که با تاثیرپذیری از شبکه‌های معاند به یک شهروند حمله و اقدام به تخریب اموال کرده بود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حمله فردی به یک مغازه و تخریب اموال شخصی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ فریبرز مردانی افزود: ماموران این فرماندهی در بررسی اولیه و تحقیق از شاکی باخبر شدند که فردی تحت تاثیر تبلیغات منفی و تحریکات رسانه‌های معاند قرار گرفته و به بهانه اینکه مغازه باید بسته باشد اقدام به شکستن شیشه‌های آن واحد صنفی کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: با اطلاعات صورت گرفته، عامل این اقدام اخلال گرانه را در نظم عمومی شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرقان با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، افزود: نیروی انتظامی زرقان قاطعانه با هرگونه اخلال در نظم، تحریک به ایجاد ناامنی و اقدامات تخریبی علیه اموال عمومی و خصوصی به خصوص کسبه و بازاریان که حافظان امنیت اقتصادی جامعه هستند، برخورد خواهد کرد.