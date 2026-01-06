پخش زنده
فردی در زرقان که با تاثیرپذیری از شبکههای معاند به یک شهروند حمله و اقدام به تخریب اموال کرده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حمله فردی به یک مغازه و تخریب اموال شخصی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ فریبرز مردانی افزود: ماموران این فرماندهی در بررسی اولیه و تحقیق از شاکی باخبر شدند که فردی تحت تاثیر تبلیغات منفی و تحریکات رسانههای معاند قرار گرفته و به بهانه اینکه مغازه باید بسته باشد اقدام به شکستن شیشههای آن واحد صنفی کرده و متواری شده است.
فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: با اطلاعات صورت گرفته، عامل این اقدام اخلال گرانه را در نظم عمومی شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان زرقان با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، افزود: نیروی انتظامی زرقان قاطعانه با هرگونه اخلال در نظم، تحریک به ایجاد ناامنی و اقدامات تخریبی علیه اموال عمومی و خصوصی به خصوص کسبه و بازاریان که حافظان امنیت اقتصادی جامعه هستند، برخورد خواهد کرد.