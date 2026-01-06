پخش زنده
امروز: -
برنامههای «مثبت آموزش»، «شهر امن»، «گنج سعادت» و «ریحانه»، از شبکههای تلویزیونی و رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مثبت آموزش» امروز با بررسی مطالعات بینالمللی تیمز، کاربرد گیاهان دارویی در درمان سنگ کلیه و معرفی هنرستانهای پیوند دانش، از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه سمیه سادات میرمعینی و فرشته سراج، از دبیران و کارشناسان دبیرخانه ریاضی و سنجش دوره اول متوسطه به تحلیل ابعاد مطالعات بینالمللی تیمز میپردازند. همچنین در بخش دیگری از برنامه، غلامحسین برزگر مدیر هنرستان و مدرس دانشگاه به همراه دانشآموزان نخبه پژوهشگر برگزیده جشنواره پژوهش دانشآموزی، موضوعاتی نظیر درمانهای گیاهی سنگ کلیه و پیوند میان دانش، مهارت و صنعت در هنرستانها را بررسی خواهند کرد.
برنامه «مثبت آموزش»، امروز ساعت ۱۸ با اجرای زهرا حاجیعلی و سجاد زینالعابدین به صورت زنده پخش میشود.
برنامه «شهر امن»، چهارشنبه (۱۷ دی) به بررسی خطای انسانی به عنوان اصلیترین عامل تصادفات رانندگی میپردازد.
این برنامه با حضور سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، پخش می شود. در این برنامه اشتباهات رایج و پرتکرار رانندگان مانند رانندگی بدون کلاه یا کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه تحلیل خواهد شد.
برنامه «شهر امن»، به تهیهکنندگی مجتبی احمدی، روزهای زوج ساعت ۶:۱۵ صبح از شبکه تهران پخش میشود.
برنامه «گنج سعادت»، با محوریت اخلاق توحیدی، امروز ساعت ۱۹:۴۰، به بررسی «حقیقت سکوت از منظر روایات» میپردازد.
«گنج سعادت»، که با رویکرد ترویج اخلاق توحیدی تهیه و تولید میشود، امشب به موضوع «حقیقت سکوت از منظر روایات» اختصاص دارد.
این برنامه میکوشد با نگاهی عمیق به آموزههای دینی، جایگاه سکوت و نقش آن در رشد معنوی و تهذیب نفس را برای مخاطبان روشن سازد.
برنامه رادیویی «گنج سعادت»، به همت گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف و تهیهکنندگی حسن جلالی، تولید می شود.
اجرای این برنامه را هادی اتابکی عهدهدار است و حجتالاسلام فلاح خورشیدی به عنوان کارشناس، به تبیین مباحث اخلاقی و روایی آن میپردازد.
این برنامه هر شب ساعت ۱۹:۴۰، از رادیو معارف پخش میشود.
برنامه رادیویی «ریحانه»، چهارشنبه ۱۷ دی، به بررسی تأثیر تعیین مرزهای شخصی بر احساس قدرت، امنیت و آرامش درونی از رادیو نمایش میپردازد.
این برنامه با محوریت قدرت تعیین مرزهای شخصی نشان میدهد که چگونه تعریف و رعایت مرزها در حوزههای ظاهری و رفتاری میتواند سلامت روان افراد را تقویت و حس کنترل آنها بر زندگی روزمره را افزایش دهد.
برنامه «ریحانه»، با نگاهی روانشناختی و امنیتی، اهمیت مرزهای فردی در زندگی روزمره را تبیین میکند و مرزهای شخصی بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی در روابط فردی و اجتماعی تحلیل شده و ارتباط آن با اعتمادبهنفس و توانمندی فردی بررسی میشود.
در این برنامه، با رویکردی تحلیلی و قابلفهم، ابعاد روانشناختی و امنیتی موضوع حجاب نیز بحث و بررسی خواهد شد تا مخاطبان درک بهتری از اهمیت مرزهای فردی و تأثیر آن بر آرامش و امنیت درونی پیدا کنند.
فاطمه نیرومند و زهرا مدبر بهعنوان گویندگان، شیرین روستایی در نقش بازیگر، سارا اکبری بهعنوان گزارشگر و پویا رضاییپور در بخش هماهنگی و ارتباطات با برنامه همکاری دارند.
برنامه رادیویی «ریحانه»، به تهیه کنندگی طاهره برهانی نژاد و نویسندگی شرمینه جمشیدی، از ساعت۰۷:۳۰ تا۰۹:۳۰، از رادیو نمایش پخش میشود.