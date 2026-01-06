پایان کار طرح عمرانی کتابخانه عمومی ساری تا پایان سال
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران گفت: کار عمرانی ساختمان کتابخانه مرکزی ساری تا پایان سال به پایان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مرضیه فلاح مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما از احداث ساختمان کتابخانه شهر زیراب خبر داد و گفت: به همت فرمانداری نمایندگان مجلس خیرین شهرستان و اداره کتابخانه عمومی ساختمان فرسوده و با فضای خیلی کم زیراب چندین سال انجام نشد ساخته خواهد شد
وی با اشاره به تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی ساری هم گفت: در استان هم پروژههایی داریم، اما مهمترین پروژه آن ساختمان کتابخانه مرکزی ساری است و تا پایان سال کار عمرانی آن به پایان خواهد رسید.
مدیرکل کتابخانههای استان گفت: بحث تجهیز آن نیز که بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه دارد بعد از تجهیز نیرو هم جذب خواهد شد.
او اظهار داشت: کتابخانه مرکزی برای مردم مازندران بسیار نیاز و ضروری است تا استفاده بهینه از کتاب و کتابخوانی داشته باشند وفضای مناسبی را برای خواندن کتاب داشته باشند.