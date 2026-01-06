

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت : پرونده ثبت نکردن لوازم یدکی به ارزش بیش از ۸ میلیارد ریال در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت اتهام انتسابی را محرز و متخلف را معادل یک چهارم ارزش کالابه پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار نگهداری لوازم یدکی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.