به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، موسویان در این جلسه با اشاره به اینکه بیشترین آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها مشاهده می‌شود گفت: شرایط اقتصادی و ضعف فرهنگ‌سازی از مهم‌ترین دلایل بروز این آسیب‌هاست و اجرای طرح مدیریت محله‌محور با هدف افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش مشکلات اجتماعی، ایجاد راه‌حل‌های بومی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش مشارکت مردمی در استان دنبال می‌شود.

وی افزود: اقداماتی در سطح شهرستان‌ها در این زمینه انجام شده است اما لازم است این موضوع به‌صورت مستمر و مداوم در شهرستان‌ها پیگیری شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری با تأکید بر نقش فرمانداران گفت:فرمانداران به‌عنوان مدیران اجرای این طرح در سطح شهرستان‌ها مسئولیت پیگیری و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند و انتظار می‌رود شورای راهبری در شهرستان‌ها تشکیل و شورای پیشرفت محله در تمامی محلات با محوریت مساجد فعال شود.

موسویان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی گفت: باید از افراد مختلف جامعه، نهادها و خیریه‌ها در اجرای این طرح استفاده شود و کمک‌های این مجموعه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد. همچنین محله‌بندی در همه شهرها انجام و محلات بر اساس اولویت‌ها شناسایی و مشکلات آن‌ها برطرف شود.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی وظایف خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند، از فرمانداران خواست تا پیگیری لازم را در این خصوص داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری در پایان با اشاره به آمارهای اجتماعی استان گفت: در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، آمار خودکشی ۲۱ درصد کاهش، طلاق ۷ درصد کاهش و ازدواج ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.