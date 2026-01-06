آمار‌های سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (تم) از جهش محسوس در روند ساخت‌وساز حکایت دارد؛ به‌طوری که هم‌زمان با افزایش ۵۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی، امکان ثبت‌نام متقاضیان مسکن در ۴۱ شهر دارای زمین آماده و خدمات زیربنایی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از رشد قابل توجه شاخص‌های اجرایی طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد.

احسان مسعودی اعلام کرد: طبق آمار سامانه «تم»، صدور پروانه‌های ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن با رشد ۵۴ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در ابتدای دولت چهاردهم، ۴۹۱ هزار واحد دارای پروانه ساخت بودند که این رقم اکنون به ۷۵۹ هزار واحد رسیده است.

مسعودی افزود: هم‌اکنون امکان نام‌نویسی متقاضیان مسکن در ۴۱ شهر که زمین آماده‌سازی شده و تأمین خدمات زیربنایی آنها مصوب شده، فراهم است.

به گفته وی، تاکنون ۲۰ هزار ظرفیت برای این شهرها ایجاد و حدود ۶ هزار نفر نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تأکید کرد: سامانه تنها در شهرهایی باز می‌شود که آماده‌سازی اراضی و تأمین زیرساخت‌ها در شورای مسکن استان تأیید شده باشد.

مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت احراز این شرایط در سایر مناطق کشور، ثبت‌نام متقاضیان بلافاصله فعال خواهد شد.

مسعودی با اشاره به آمار کلی ثبت‌نام‌ها افزود: تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نام‌نویسی کرده‌اند.

از این تعداد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند که حدود ۸۵۰ هزار نفر در مراحل مختلف ساخت واحد مسکونی قرار دارند.

وی با اشاره به سیاست واگذاری زمین به‌صورت آماده‌سازی شده، آن را از الزامات برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد.

مسعودی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، بیش از ۳۸۰ هزار قطعه زمین روستایی در سامانه تم شناسایی و ثبت شده است.

وی از تحویل حدود ۸۰ هزار واحد مسکن حمایتی شهری خبر داد و افزود: این رقم در ابتدای دولت ۲۱ هزار واحد بود.

به گفته وی، با تأکید وزیر راه و شهرسازی، تحویل واحدها تنها در صورت تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی انجام می‌شود.

مسعودی هزینه بالای زیرساخت‌ها را یکی از چالش‌های اصلی پروژه‌ها دانست.

وی از همکاری صندوق ملی مسکن و وزارت نیرو برای تأمین منابع خبر داد.

در حوزه تسهیلات، تاکنون بیش از ۵۲۸ هزار قرارداد مشارکت مدنی با بانک‌ها منعقد شده است.

مسعودی عملکرد بانک مسکن، ملت، ملی و سپه را در این زمینه قابل قبول ارزیابی کرد.

وی همچنین از پرداخت بیش از ۵۸ همت تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد.

به گفته او، تاکنون ۳۰۵ هزار متقاضی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

مسعودی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های جدید دولت چهاردهم، با تمرکز بر زمین آماده و خدمات کامل، به دنبال تحقق مسکن در شأن خانواده‌هاست.