گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان بهوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت : اعتبار کالابرگ الکترونیک به ازاء هر نفر یک میلیون تومان در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده است و مردم از روز چهارشنبه ۱۷ دی می‌توانند برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

احمد میدری افزود : حفظ قدرت خرید مردم هدف اصلی این طرح است تا مردم بتوانند در قالب خرید مجموعه کالا‌های پیش بینی شده، با قیمت‌های امروز تهیه کنند.