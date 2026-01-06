قابل برداشت شدن کالابرگ الکترونیکی از فردا
کالابرگ الکترونیکی از فردا قابل برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت : اعتبار کالابرگ الکترونیک به ازاء هر نفر یک میلیون تومان در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده است و مردم از روز چهارشنبه ۱۷ دی میتوانند برای خرید به فروشگاهها مراجعه کنند.
احمد میدری افزود : حفظ قدرت خرید مردم هدف اصلی این طرح است تا مردم بتوانند در قالب خرید مجموعه کالاهای پیش بینی شده، با قیمتهای امروز تهیه کنند.
او گفت : کسانی که قبلا یارانه نمیگرفتند، نیز از شنبه آینده بیست دی به مدت پانزده روز فرصت دارند در سامانه حمایت ثبتنام کنند تا آنها هم در دیماه کالابرگ را دریافت کنند.