

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مسئول مرکز خدمات اجتماعی نکوکاری حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) از آزادسازی ۲۳۴ زندانی جرائم غیرعمد طی سه سال گذشته با همت خیرین و نذورات مردمی خبر داد.

وی با اشاره به استمرار این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: به لطف خداوند متعال و با مشارکت خیرین نیک‌اندیش و همکاری نهاد‌های مرتبط، در قالب پویش بزرگ مردمی شاهچراغ میعاد رهایی طی حدود سه سال گذشته ۲۳۴ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد به نام مبارک حضرت شاهچراغ (ع) از بند رهایی یافته‌اند.

به گفته وی، در سال گذشته ۶۱ زندانی با جمع‌آوری مبلغی بالغ بر ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. همچنین در سال جاری و در قالب همین پویش که از میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شد و تا روز و اجرای پویش بزرگ شاهچراغ، تاکنون ۷۲ زندانی با کمک‌های مردمی و نذورات خاص آزادسازی، زندانیان آزاد شده‌اند که مجموع مبالغ جمع‌آوری‌شده در این سال به حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد.