مدیرکل میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایعدستی گیلان از شهرداران استان خواست در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران مشارکت فعال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، یوسف سلمانخواه در نشست شهرداران گیلان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان گفت: حضور شهرداران بهویژه در نواحی ساحلی و معرفی بستههای سرمایهگذاری، طبق قانون برنامه پنجساله هفتم، برای آنان نقشی اساسی تعریف کرده است.
وی با اشاره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران ۲۳ تا ۲۶ بهمن افزود: بهزودی نشست تخصصی درباره چگونگی حضور در این نمایشگاه برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان همچنین با اشاره به مصوبه عوارض صفر یا تخفیف ۸۰ درصدی تسهیلات گردشگری در سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی به گیلان گفت: از معاون استاندار خواستاریم این طرح به زودی در استان اجرا شود.
سلمانخواه بر اجرای سیاست «گردشگری شهر» از سوی شهرداران تأکید کرد و گفت: هر شهر یک برند گردشگری دارد و شهرداریها باید با برگزاری نشستهای تخصصی با دانشگاهیان و فعالان این صنعت، آن را تقویت کنند.
وی با اشاره به جایگاه بندر انزلی به عنوان دومین شهر گردشگرپذیر گیلان، بر ضرورت انتخاب نماد شاخص گردشگری برای هر شهرستان تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: مکانیابی کیوسکهای اطلاعرسانی گردشگری و رفع کمبود سرویسهای بهداشتی استاندارد در شهرهای پر گردشگر مانند رشت، فومن، بندر انزلی و لاهیجان الزامی است و باید با دقت انجام شود.
سلمانخواه همچنین بر دریافت استعلام از میراثفرهنگی برای مرمت بناهای تاریخی و ضرورت ساخت کمپینگهای ارزانقیمت برای گردشگران تأکید و آمادگی ادارهکل برای کمک در این زمینه را اعلام کرد.