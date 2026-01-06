مدیرعامل یک شرکت فناور، نمایشگاه هوش مصنوعی ایران را بستری برای همگام‌سازی نیاز صنایع، نمایش توانمندی‌های داخلی و آماده‌سازی زیست‌بوم فناوری ایران برای رقابت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی اسدی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فناور در نشست خبری امروز که در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد، با اشاره به برگزاری نمایشگاه هوش مصنوعی گفت: نمایشگاه هوش مصنوعی یک حرکت جدید است که در ایران اتفاق افتاده و امیدواریم با کمک رسانه‌ها بتوانیم بازتاب مناسبی از آن در سطح جامعه داشته باشیم.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت، اظهار کرد: این شرکت بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد و خاستگاه آن حوزه فناوری اطلاعات است. مدیران و مجموعه این شرکت سال‌هاست در حوزه‌های مختلف نمایشگاهی فعالیت می‌کنند و اگرچه تمرکز اصلی ما برگزاری نمایشگاه‌های خودرو و قطعات بوده، اما همواره به برگزاری رویداد‌های تخصصی و رویدادمحور فکر کرده‌ایم.

اسدی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۴ در خدمت شما خواهیم بود و تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار مترمربع نمایشگاه در کشور برگزار کرده‌ایم که عدد قابل توجهی محسوب می‌شود. شرکت ما عضو مجموعه‌های بین‌المللی متعددی از جمله UFI و EMS است و در سال‌های اخیر نمایشگاه‌های مختلفی از جمله نمایشگاه محیط زیست، فرانچایز، ساختمان و سایر رویداد‌ها را در ایران برگزار کرده است.

مدیرعامل این شرکت فناور با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی این مجموعه، گفت: در حوزه خودرو علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش صنعت خودرو و همایش صنایع خلاق نیز برگزار شده است. همچنین امسال پاویون ایران در نمایشگاه پتروشیمی شانگهای را داشتیم و پیش‌تر نیز پاویون ایران در نمایشگاه‌های فرانسه در سال ۲۰۱۷ فعال بوده است.

اسدی با بیان اینکه ایده برگزاری نمایشگاه هوش مصنوعی از حدود دو سال پیش شکل گرفته است، افزود: با توجه به تغییراتی که در این حوزه پیش‌بینی می‌کردیم، تمام نمایشگاه‌های هوش مصنوعی دنیا را مطالعه کردیم تا ببینیم در سطح جهانی چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

در همین راستا یک کتابچه تهیه کردیم که نسخه PDF و چاپی آن موجود است و در آن به تجربه‌های نمایشگاه‌های هوش مصنوعی در شانگهای، دبی، استانبول و سایر کشور‌ها پرداخته‌ایم. هم‌اکنون نمایشگاه‌های هوش مصنوعی در کشور‌هایی مانند اسلام‌آباد و تاشکند در حال برگزاری است و منطقه به‌طور جدی به سمت این نمایشگاه‌ها حرکت کرده است. رویکرد کشور‌ها در این حوزه کاملاً تغییر کرده و به سمت مدل‌های دانش‌بنیان سوق پیدا کرده‌اند.

مدیرعامل این شرکت فناور با تأکید بر ضرورت حضور ایران در این رویدادها، گفت: دلایل اهمیت حضور در نمایشگاه‌های هوش مصنوعی برای همه روشن است؛ از موضوع شبکه‌سازی گرفته تا نگاه حاکمیتی به این حوزه و سایر الزامات توسعه فناوری. در سال‌های گذشته همایش‌های متعددی درباره هوش مصنوعی در ایران برگزار شده، اما تفاوت اساسی نمایشگاه با همایش در این است که همایش رویکرد را نشان می‌دهد، اما نمایشگاه محصول را به نمایش می‌گذارد و این مسئله بسیار مهم است.

وی افزود: ارائه محصولات فناورانه در یک مرکز نمایشگاهی، نوعی مانور قدرت محسوب می‌شود و اهمیت راهبردی دارد. خوشبختانه با حمایت سازمان توسعه و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، توانستیم زمینه برگزاری این رویداد را در سایت رسمی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران از ۲۲ تا ۲۵ دی‌ماه فراهم کنیم.

اسدی با اشاره به گزارش تهیه‌شده درباره شاخص‌های هوش مصنوعی در ایران، گفت: در این گزارش تلاش کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا باید به سمت توسعه هوش مصنوعی حرکت کنیم و چرا این حوزه اهمیت دارد. این گزارش شامل داده‌هایی درباره رشد عملکرد مدل‌ها، کاهش هزینه‌ها، افزایش پذیرش سازمانی و توزیع سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه هوش مصنوعی است. بر اساس این آمارها، عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی رشد چشمگیری داشته و در مقابل، هزینه‌ها به‌ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

مدیرعامل این شرکت درباره روند سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه هوش مصنوعی توضیح داد و گفت: ایالات متحده با سرعتی بسیار زیاد و فاصله قابل توجه نسبت به سایر کشورها، پیشتاز این حوزه است و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در سال جاری انجام داده است. پس از آمریکا، چین در رتبه دوم قرار دارد و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری را به ویژه در بخش‌های فناورانه و نوآوری‌های هوش مصنوعی انجام داده است.

اسدی ادامه داد: پس از آمریکا و چین، کشور‌های اروپایی و همچنین اسرائیل نیز در این زمینه فعالیت‌های قابل توجهی دارند، اما مقیاس سرمایه‌گذاری آنها نسبت به دو کشور پیشتاز بسیار کمتر است.

وی همچنین به روند پذیرش سازمانی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: پذیرش هوش مصنوعی در سازمان‌ها در این کشور‌ها به شدت افزایش یافته و نسبت به گذشته تقریباً سه و نیم برابر شده است. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها سرمایه‌گذاری‌های مالی در هوش مصنوعی رشد قابل توجهی داشته، بلکه پذیرش فناوری و استفاده عملی آن در سطح سازمان‌ها نیز به سرعت در حال توسعه است.

مدیرعامل این شرکت فناور تأکید کرد: این روند جهانی نشان می‌دهد که برای رقابت و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی، ایران نیز نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و توسعه زیست‌بوم فناوری هوش مصنوعی است تا بتواند با سرعت و کیفیت مشابه وارد این رقابت جهانی شود.

مدیرعامل این شرکت فناور، در بخش دیگر نشست خبری خود در کارخانه نوآوری آزادی با تأکید بر جایگاه ایران در حوزه هوش مصنوعی و ضرورت آماده‌سازی زیست‌بوم فناوری، به وضعیت خاورمیانه در حوزه هوش مصنوعی اشاره و اظهار کرد: کشور‌های منطقه مانند مصر و عربستان در شاخص‌های دولتی پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، در حالی که ایران بیشتر توانسته در حوزه تلنت رشد کند و سیستم حاکمیتی هنوز نتوانسته پشتیبانی کامل ایجاد کند.

به گفته وی، ایران از نظر دانش عقب نیست، بلکه مشکل اصلی ما فقدان سیستم و ساختار اجرایی است و این رویداد‌ها و نمایشگاه‌ها می‌توانند کشور را برای خیزش بزرگ هوش مصنوعی آماده کنند.

مدیرعامل این شرکت فناور با اشاره به سرعت انقلاب‌های صنعتی و علمی در طول تاریخ، گفت: از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، رشد فناوری و انقلاب‌های صنعتی با شتاب فزاینده‌ای پیش رفته است و فاصله زمانی برای رسیدن دوباره به این سطح، در صورت از دست دادن این فرصت، بسیار طولانی خواهد بود؛ بنابراین تمرکز و برنامه‌ریزی جدی در حوزه هوش مصنوعی حیاتی است.

اسدی، هدف از حضور در نمایشگاه هوش مصنوعی را همگام‌سازی نیاز‌های فناورانه صنایع با توسعه پژوهشی و اشتغال‌زایی تخصصی عنوان کرد و افزود: تمرکز نمایشگاه بر فناوری پایه و زیرساخت هوش مصنوعی، هوشمندسازی صنایع، فناوری‌های نوظهور، راهکار‌های شهری و اجتماعی، فناوری صنایع خلاق و نوآوری‌های بومی و استارت‌آپ‌های ایرانی بوده است.

وی ادامه داد: در نگاه اولیه، ما پنج ابرچالش کشور را مدنظر قرار دادیم: محیط زیست، انرژی، سلامت، امنیت و آموزش و تلاش کردیم بررسی کنیم که هوش مصنوعی چگونه می‌تواند برای هر یک از این حوزه‌ها راهکار‌های مؤثر ارائه دهد.

مدیرعامل این شرکت فناور در خصوص ابزار‌های اجرایی نمایشگاه، توضیح داد: برای مدیریت بهتر رویداد، یک وب‌اپلیکیشن با همکاری مجموعه تعاونی نمایشگاه طراحی شده است که ثبت‌نام، ورود به نمایشگاه، اطلاع از ایونت‌ها، تهیه بلیط و ثبت یادداشت‌های شخصی را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند. با حمایت همکارانمان در مجموعه آی‌هیت، ۴۰ مهمان خارجی نیز مهمان این نمایشگاه خواهند بود.

وی تأکید کرد: این رویداد نه تنها فرصتی برای نمایش محصولات و توانمندی‌های داخلی است، بلکه الگویی برای توسعه زیست‌بوم فناوری و آماده‌سازی ایران برای خیزش هوش مصنوعی در منطقه به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل این شرکت فناور، در بخش پایانی نشست خبری نمایشگاه هوش مصنوعی که در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد، جزئیات اجرایی و برنامه‌های ویژه این رویداد را تشریح کرد.

وی با اشاره به سیستم برنامه‌ریزی بازدیدکنندگان، گفت: تمامی بازدیدکنندگان، از جمله علاقه‌مندان و یوتیوبر‌ها می‌توانند از طریق اپلیکیشن وب‌سایت نمایشگاه ثبت‌نام کنند، زمان حضور خود را تعیین کرده و برنامه‌های ۲۰ دقیقه‌ای خود را مطابق جدول زمان‌بندی دنبال کنند.

مدیرعامل این شرکت فناور با اشاره به روند جهانی تحولات هوش مصنوعی، افزود: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تأثیرگذاری انقلاب‌های هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۵ بسیار افزایش یافته است و ما باید بتوانیم ابعاد مختلف AI و اثرات آن بر زندگی روزمره را به بازدیدکنندگان نمایش دهیم.

اسدی در ادامه به مشارکت پارک فاوا به عنوان شریک اصلی نمایشگاه اشاره کرد و از همکاری نزدیک آنها در برنامه‌ریزی لحظه‌به‌لحظه رویداد قدردانی کرد.

وی افزود: در این نمایشگاه چند رویکرد ویژه برگزار می‌شود، از جمله استارت‌آپ‌ها و دموی فناوری‌ها در حوزه شهر هوشمند، فیلم و موسیقی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند.

وی با بیان اینکه برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تا ۷۰ تا ۹۰ درصد تخفیف فراهم شده است، گفت: در بخش آموزش، پروژه بزرگ ایران دیجیتال با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش سالانه ۵۰۰ هزار نفر را در حوزه هوش مصنوعی آموزش خواهد داد.

مدیرعامل این شرکت فناور درباره زیرساخت نمایشگاه، توضیح داد:یک استیج ویژه برای نمایش فعالیت‌ها و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده و استیج اصلی شماره یک نیز در سالن ۸۹ قرار دارد. این فضا میزبان پنل‌ها و برنامه‌های متنوعی خواهد بود تا بازتاب مناسبی در رسانه‌ها و فضای عمومی داشته باشد.

وی افزود: سالن‌های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۵ برای برگزاری بخش‌های مختلف نمایشگاه در نظر گرفته شده و حضور گسترده شرکای فناور و تیم ایران دیجیتال تضمین‌کننده اجرای موفق این رویداد است. امیدواریم همه علاقه‌مندان را از ۲۲ دی ماه در این نمایشگاه ببینیم.