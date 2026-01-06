به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامي شهرستان اردستان گفت: 6 نفر از کلاهبرداران که از طريق ارسال پیوندهای جعلي مبلغ 2 ميليارد ريال از شهروندان کلاهبرداري کرده بودند دستگير شدند.

سرهنگ حجت اله بهامين افزود : در پي اعلام شکايت تعدادي از شهروندان در خصوص برداشت غير مجاز پول از حساب هاي بانکي شان، بررسي موضوع در دستور کار پليس فتاي اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: در بررسي هاي اوليه مشخص شد پيامکي حاوي پیوند جعلي براي مال باختگان ارسال و پس از بازکردن پیوند موجود در پيامک در مجموع مبلغ 2 ميليارد ريال از حساب هايشان برداشت می کردند .

فرمانده انتظامي شهرستان اردستان گفت : با تلاش و پيگيري هاي دقيق و همچنين اقدام به موقع کارشناسان 6 متهم در اين رابطه شناسايي، دستگير و ضمن معرفي آن ها به مرجع قضائي، مبالغ برداشتي به حساب مالباختگان بازگردانده شد.