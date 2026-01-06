وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز برای شرکت در هشتمین دوسالانه خوشنویسی ایران وارد قزوین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس برنامه اعلام‌شده، وی در بدو ورود به استان با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

همچنین دیدار با امام جمعه قزوین و استاندار از دیگر بخش‌های سفر وزیر ارشاد به این استان است.

صالحی امیری در ادامه سفر خود در مراسم افتتاحیه هشتمین دوسالانه خوشنویسی شرکت خواهد کرد و نمایشگاه آثار خوشنویسی را در دولت‌خانه صفوی افتتاح می‌کند.

این سفر در راستای حمایت از هنر خوشنویسی و تقویت جایگاه فرهنگی قزوین انجام شده است.