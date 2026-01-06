مدیرکل حوزه استاندار لرستان:
وظیفه روابط عمومی ها اطلاع رسانی صحیح و سریع است
مدیرکل حوزه استاندار لرستان در نشست شورای روابط عمومیهای استان بر توجه ویژه به دو محور اصلی حوزه اطلاع رسانی یعنی روایت صحیح و سرعت انتقال و انتشار روایت صحیح تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل حوزه استاندار لرستان در نشست شورای روابط عمومیهای استان گفت: نقطه مرکزی هر گفتمانی در کشور، فضای فرهنگی آن جامعه است و روابط عمومیها بخش فرهنگ ساز و تاثیرگذار اطلاع رسانی هستند.
بهرام رشیدی نیا با بیان اینکه روابط عمومیها در راستای انتقال روایت صحیح باید با سرعت بیشتری فعالیت کنند، ادامه داد: برهمین اساس باید در موقعیتها و موضوعات مختلف بخصوص در شرایطی که معاندین با شعارهای جذاب در پشت سنگر به اطلاع رسانی و انتشار محتوی میپردازند و حتی باعث اشتباه نسل جوان و نوجوان میشوند به طور ویژه به فعالیت، اطلاع رسانی و انتشار محتوی صحیح و مناسب بپردازند.
مدیرکل حوزه استاندار اظهارداشت: تبیین و انتشار فعالیتهای دستگاهها و مدیریت استان و مجموعه دولت در چنین شرایطی نیازمند شفاف سازی و اطلاع رسانی در اذهان عمومی است و سکوت در چنین شرایطی قابل پذیرش نیست.
رشیدی نیا در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت استفاده از روشها و ابزارهای نوین در حوزه اطلاع رسانی تأکید کرد و گفت: برخی از روابط عمومیها در حوزه هوش مصنوعی تولیداتی داشتهاند و برخی روابط عمومیها نیز ورود نکردهاند که در مجموع باید در این حوزه نیز تولیدات قابل قبولی ارایه دهند.
وی افزود: حوزه روابط عمومی نیازمند کارها و خدمات پیگیرانه و عاشقانه بویژه در زمینه تولید محتوی است که این موضوع نیز بیانگر پرچم داری روابط عمومیها در عرصه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی میباشد.
معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری لرستان نیز در این جلسه، نقش روابط عمومیها در ادارات را نقشی پررنگ عنوان کرد و گفت: جمع آوری اطلاعات و روایتهای مردم از دستگاهها و رساندن آنها به مدیران و مسئولان بزرگترین و مهمترین وظیفه روابط عمومیهاست چرا که روابط عمومیها رابط بین مردم و دستگاهها هستند.
سعید پورعلی افزود: رسانهها نیز باید پرسشگر باشند و از مسئولان روابط عمومی دستگاهها بخواهند که سیاستهای حوزه مربوطه را شفاف سازی کنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اعتراضات اخیر و برخی تجمعها گفت: باید از سوء استفاده دشمنان در جریان این اعتراضات جلوگیری شود و روابط عمومیها در این مسیر میتوانند نقش مهمی داشته باشند، آنها علاوه بر تولید محتوا باید زبان مردم باشند.
پورعلی گفت: در این مسیر هم باید مدیران، روابط عمومیها را به عنوان سرمایههای انسانی روایت ساز و تاثیرگذار ببینند و در این مسیر تجهیزات و امکانات مناسب و لازم را هم در اختیار آنها قرار دهند.