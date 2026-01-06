به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در ماده پرش سه گام، مریم کاظمی با نمایشی مقتدرانه توانست مدال طلا را از آن خود کند و قهرمان این ماده لقب بگیرد.

در رقابت‌های پرش با نیزه هم سمیرا کردعلی با ثبت بهترین رکورد، به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید و فاطمه خدایی نیز موفق به کسب مدال نقره شد.

در ماده ۶۰ متر هم، ساناز امیری پور با شایستگی به مقام سومی رسید و مدال برنز این دور از مسابقات را به گردن آویخت.