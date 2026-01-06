پخش زنده
۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در نایین کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ حسن براهیمی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضایی در بازرسی از جعبه اتوبوس ۳ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.
این مقام انتظامی ارزش ماینرهای قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۳ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.