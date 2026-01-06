پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰ میلیارد ریال غرامت به دامداران و کشاورزان خسارتدیده از حیاتوحش در استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدال دیانتینسب افزود: در راستای حمایت از جوامع محلی و کاهش تعارض میان انسان و حیاتوحش، طی سه سال اخیر و در قالب ۲۲۴ پرونده خسارت، غرامت ناشی از حمله گونههای تحت حفاظت از جمله خرس قهوهای و پلنگ ایرانی به مزارع، باغات و دامهای مردم پرداخت شده است.
وی با اشاره به همکاری صندوق ملی محیط زیست و بیمه محصولات کشاورزی افزود: این پرداختها با هدف کاهش فشار معیشتی بر دامداران و کشاورزان و جلب مشارکت مردمی در حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش انجام شده و نشاندهنده تعهد دولت به همراهی با مردم مناطق همزیست با حیاتوحش است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از تلاشهای معاونت محیط طبیعی، اداره حیاتوحش و همکاری بیمه کشاورزی، تصریح کرد: جبران خسارت علاوه بر کاهش بار مالی، به شکلگیری تعامل مثبت میان جوامع محلی و حیاتوحش کمک کرده و انگیزه حفاظت از این گونهها را افزایش میدهد.
دیانتینسب با تأکید بر نقش کلیدی خرس و پلنگ بهعنوان گونههای چتر در سلامت اکوسیستمهای استان، گفت: رویکرد محیط زیست استان مبتنی بر پیشگیری، جبران خسارت و اجرای برنامههای آموزشی در مناطق بحرانی است تا حفاظت پایدار از حیاتوحش با همراهی مردم محقق شود.