

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرزاد توکلی با بیان اینکه ۱۱ شهر استان اینترنت نسل پنجم۵ G دارند گفت: در این شهر‌ها ۷۰ سایت شامل ۴۷ سایت همراه اول و ۲۳ سایت ایرانسل نصب شده است.

وی افزود: در رشت ۴۸سایت اینترنت نسل پنجم، بندرانزلی ۷ سایت اینترنت نسل پنجم، لاهیجان ۴ سایت اینترنت نسل پنجم، آستارا، تالش و لنگرود ۲ سایت اینترنت نسل پنجم، خمام، رودبار، صومعه سرا، سیاهکل و ماسال هرکدام یک سایت اینترنت نسل پنجم دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان تعداد روستا‌های ابلاغ شده از سوی دولت برای تامین ارتباط تلفن همراه و اینترنت پرسرعت استان را ۳۳۵ روستا اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۷۷ روستا شامل ۹ هزار و ۲۷۴ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و ۱۱۱ روستا نیز باقی‌مانده است.

فرزاد توکلی اعتبار هزینه شده برای اتصال این روستا‌ها را چهار هزار و ۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با این حجم از سرمایه‌گذاری ۶۳ ایستگاه جدید احداث و سه ایستگاه نیز ارتقاء یافت.

به گفته وی، استان گیلان ۲ هزار و ۶۰ روستای با بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارد که از این تعداد هزار و ۹۴۷ روستا به شبکه ملی ارتباطات متصل هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان در مورد آخرین وضعیت پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها نیز گفت: از ۵۶ شهر دارای تفاهم نامه استان در ۲۰ شهرکومله، حویق، سنگر، اسالم، رستم آباد، منجیل، لیسار، پره سر، کیاشهر، آستانه اشرفیه، آستارا، لولمان، رودبار، چوبر، لوشان، شلمان، طاهر گوراب، صومعه سرا، رودسر و خمام حفاری تمام شده است و ۱۱ شهرلنگرود، پیربازار، تالش، سیاهکل، رضوانشهر، لوندویل، لاهیجان، فومن، رشت، انزلی و تولم شهر درحال حفاری است.

توکلی تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت استان را ۳۲۷ هزار و ۵۴۴ مشترک با ضریب نفوذ ۱۲.۷۴ درصد و تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت سیار استان را سه میلیون و ۹۵۴ هزار و ۱۶۲ مشترک با ضریب نفوذ ۱۵۳.۵۱ درصد اعلام کرد.