نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: اعتراض به گرانی حق مردم است، اما آشوب راه‌حل مشکلات نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله شعبانی موثقی در عیادت از آسیب‌دیدگان حوادث و مدافعان امنیت روز‌های اخیر، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: اعتراض و انتقاد مردم نسبت به گرانی‌های و مشکلات معیشتی، کاملاً به‌حق و دغدغه مشترک همه اقشار جامعه است.

او با بیان اینکه آسیب‌دیدگان این حوادث از میان مردم، کسبه بازار و حتی معترضان هستند، تصریح کرد: مسئله اصلی، انتخاب روش نادرست در بیان اعتراض‌هاست؛ روشی که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه منجر به نا امنی، خسارت و آسیب به مردم، جوانان و بیت‌المال می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه به‌کارگیری روش‌های غلط در حل مسائل است و ضروری است سازوکار‌هایی فراهم شود تا مردم بتوانند مطالبات، انتقادات و اعتراضات خود را به‌صورت منطقی و قانونی مطرح کنند، بدون آنکه آسیبی به جامعه وارد شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی افزود: تجربه نشان داده است که آشوب، اغتشاش، تخریب اموال عمومی و ایجاد نا امنی، هیچ‌گاه راه‌حل مشکلات اقتصادی نبوده و نخواهد بود، بلکه تنها بر پیچیدگی مسائل می‌افزاید.

او تصریح کرد: با توفیق الهی و تلاش مسئولان، مشکلات معیشتی مردم هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود و مسیر مطالبه‌گری به سمت روش‌های مؤثر و عقلانی هدایت شود.