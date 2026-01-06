مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در حدود هزار میلیارد ریال تجهیزات، تسهیلات و بسته‌های معیشتی و رفاهی به مدارس و معلمان در یکسال گذشته اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با حضور در دبیرستان دوره اول پسرانه توحید، از بخش‌های مختلف آموزشی، کلاس‌ها و امکانات این مدرسه دیدن کرد و در گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان مدرسه، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و نیاز‌های مجموعه آموزشی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت کیش بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در تحقق توسعه پایدار کیش تأکید کرد و گفت: نگاه سازمان به حوزه آموزش، زیرساختی و بلندمدت است و در کنار ارتقای فضا‌های آموزشی از معلمان و فرهنگیان نیز هدفمند حمایت می‌کنیم.

محمدکبیری، افزود: توسعه فضا‌های آموزشی و حمایت از نقش‌آفرینان حوزه آموزشی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان منطقه آزاد کیش است.

او افزود: در حدود هزار میلیارد ریال در قالب تجهیزات، تسهیلات و بسته‌های معیشتی و رفاهی به مدارس و معلمان در یکسال گذشته اختصاص داده شده است.

کبیری با بیان اینکه نیاز‌های حوزه آموزش فراتر از اقدامات انجام‌شده است، افزود: بیش از ۳۵ قلم کالا در بخش‌های مختلف آموزشی و اقلام مورد نیاز مدارس از جمله تجهیزات سامانه‌های سرمایشی و هوشمندسازی مدارس، به مدارس دولتی کیش تحویل شده و این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تصریح کرد: در سه مرحله بسته‌ها به مدارس ارائه شده و مرحله چهارم نیز تا پیش از پایان سال به مدارس تحویل داده خواهد شد.

او از برنامه‌های آینده سازمان برای حمایت بیشتر فرهنگیان نیز خبر داد و گفت: برای سال آینده بسته‌های رفاهی ویژه معلمان پیش‌بینی شده است.

محمد کبیری افزود: تاکنون در حوزه تأمین مسکن معلمان، مذاکرات خوبی با وزارت آموزش و پرورش و دفتر ریاست جمهوری انجام شده و امیدواریم مسیر حمایتی در کیش با سرعت بیشتری دنبال شود.

او ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای رضایتمندی معلمان و دانش‌آموزان در کیش در سال آینده شتاب بیشتری به خود بگیرد.