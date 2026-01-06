پخش زنده
دو متهمی که در شهر اصفهان به یک مأمور انتظامی حمله کرده بودند دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: دو متهمی که در جریان اغتشاشات اخیر در شهر اصفهان به یک مأمور انتظامی حمله کرده بودند کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.
سردارحمید علینقیان پور افزود: در پی درگیریها در شهر اصفهان و اقدام ۲ متهم در حمله به یکی از مأموران انتظامی حافظ امنیت در شهر اصفهان، دستگیری آنها در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.
وی گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان در نهایت ۲ متهم کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
بگفته وی این متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.