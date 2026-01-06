









































به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،بر اساس اعلام سازمان تبلیغات اسلامی فارس، امسال با افزایش ۲۵ درصدی در استان فارس بیش از ۱۹۴ هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند، که ۴۵ درصد از این جمعیت را دانش آموزان (جوانان و نوجوانان) تشکیل دادند.

بر اساس‌این امار، در استان فارس یک هزار و ۲۰ مسجد در فارس میزبان معتکفین بود واز این تعداد ۲۷۹ مسجد در شیراز تعداد ۶۱ هزار و ۱۰۰ معتکف را میزبانی کرد.